Южный: у Мирры Андреевой есть все задатки, чтобы стать первой ракеткой мира

Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный высказался о перспективах шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой.

— Мирра Андреева способна стать первой ракеткой планеты?

— За женским теннисом слежу не так плотно, в основном за результатам, смотрю матчи не очень часто. Будет ли первой ракеткой мира? Не люблю загадывать. Судя по результатам, у неё есть все задатки, чтобы это случилось. Но, чем ты выше, тем сложнее подниматься. Даже передвинуться с третьего места на первое — это очень большой путь. Время покажет, будем болеть, — приводит слова Южного Sport24.

Ранее Мирра Андреева дошла до в четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2025, где уступила француженке Лоис Буассон.