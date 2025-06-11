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Южный: у Мирры Андреевой есть все задатки, чтобы стать первой ракеткой мира

Южный: у Мирры Андреевой есть все задатки, чтобы стать первой ракеткой мира
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Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный высказался о перспективах шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой.

— Мирра Андреева способна стать первой ракеткой планеты?
— За женским теннисом слежу не так плотно, в основном за результатам, смотрю матчи не очень часто. Будет ли первой ракеткой мира? Не люблю загадывать. Судя по результатам, у неё есть все задатки, чтобы это случилось. Но, чем ты выше, тем сложнее подниматься. Даже передвинуться с третьего места на первое — это очень большой путь. Время покажет, будем болеть, — приводит слова Южного Sport24.

Ранее Мирра Андреева дошла до в четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2025, где уступила француженке Лоис Буассон.

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