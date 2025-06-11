Карен Хачанов в трёх сетах одолел Макдональда и вышел в четвертьфинал Хертогенбосха
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге он одержал непростую победу над американцем Маккензи Макдональдом (99-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 16:35 МСК
99
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
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|7 7
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Хачанов выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Макдональда четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Карен Хачанов поборется с канадцем Габриэлем Диалло.
Комментарии
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