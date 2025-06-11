Карен Хачанов в трёх сетах одолел Макдональда и вышел в четвертьфинал Хертогенбосха

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге он одержал непростую победу над американцем Маккензи Макдональдом (99-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Хачанов выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Макдональда четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Карен Хачанов поборется с канадцем Габриэлем Диалло.