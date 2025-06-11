Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов в трёх сетах одолел Макдональда и вышел в четвертьфинал Хертогенбосха

Карен Хачанов в трёх сетах одолел Макдональда и вышел в четвертьфинал Хертогенбосха
Комментарии

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге он одержал непростую победу над американцем Маккензи Макдональдом (99-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 16:35 МСК
Маккензи Макдональд
99
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 6 4
6 		5 7 7
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Хачанов выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Макдональда четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Карен Хачанов поборется с канадцем Габриэлем Диалло.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android