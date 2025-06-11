Эмма Наварро прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Лондоне

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритаия). Во втором круге она одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии (22-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:3.

«Я, вероятно, больше, чем кто-либо играла с Беатрис. Мы постоянно встречаемся друг с другом, и наши матчи всегда сводятся к третьему сету», — приводит слова Наварро пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне Эмма Наварро поборется с американкой Амандой Анисимовой.