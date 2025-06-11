Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 11 июня

Сегодня, 11 июня, продолжился травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Результаты игрового дня 11 июня:

Джордан Томпсон (Австралия) – Габриэль Диалло (Канада) — 6:4, 1:6, 5:7.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) — 6:7, 4:6.

Адриан Маннарино (Аргентина) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:3.

Ринки Хидзиката (Австралия) – Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:3, 4:6, 3:6.

Маккензи Макдональд (США) – Карен Хачанов (Россия) — 3:6, 7:5, 6:7.

Ласло Джере (Сербия) – Марк Лаял (Эстония) — 2:6, 4:6.