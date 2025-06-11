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Иржи Легечка вышел в третий круг травяного турнира в Штутгарте, обыграв Штруффа

Иржи Легечка вышел в третий круг травяного турнира в Штутгарте, обыграв Штруффа
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33-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго раунда он обыграл Ян-Леннарда Штруффа из Германии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2025, среда. 18:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
103
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Иржи Легечка
33
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Матч продлился 1 час 26 минут. За время встречи Штруфф смог сделать шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Иржи Легечка сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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