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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты игрового дня 11 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты игрового дня 11 июня
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Сегодня, 11 июня, прошли матчи второго круга на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 11 июня:

Артур Риндеркнеш (Франция) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:7, 3:6;

Бен Шелтон (США) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 7:6, 7:5;

Кентен Алис (Франция) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 6:7;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Иржи Легечка (Чехия) — 4:6, 5:7.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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