«Рад вернуться на траву». Шелтон — о выходе в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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12-я ракетка мира американец Бен Шелтон оценил выход в 1/4 финала теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в матче первого круга француза Пьер-Юга Эрбера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2025, среда. 14:00 МСК
12
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
132
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
«Очень счастлив. Рад одержать свою первую победу здесь, в Штутгарте. Думаю, что отлично сыграл в ключевых моментах. Просто очень рад вернуться на траву. Это совершенно другая игра. Надеюсь, смогу прогрессировать на протяжении этой недели», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.
В четвертьфинале турнира АТР-250 в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
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