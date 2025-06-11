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«Рад вернуться на траву». Шелтон — о выходе в четвертьфинал турнира в Штутгарте

«Рад вернуться на траву». Шелтон — о выходе в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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12-я ракетка мира американец Бен Шелтон оценил выход в 1/4 финала теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в матче первого круга француза Пьер-Юга Эрбера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2025, среда. 14:00 МСК
Бен Шелтон
12
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Пьер-Юг Эрбер
132
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

«Очень счастлив. Рад одержать свою первую победу здесь, в Штутгарте. Думаю, что отлично сыграл в ключевых моментах. Просто очень рад вернуться на траву. Это совершенно другая игра. Надеюсь, смогу прогрессировать на протяжении этой недели», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира АТР-250 в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

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