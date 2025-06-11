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Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе и сыграет с Александровой

Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе и сыграет с Александровой
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39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге она одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен (66-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 19:30 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Гретье Миннен
66
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Миннен три эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Вероника Кудерметова поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.

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