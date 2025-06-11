Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе и сыграет с Александровой

39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге она одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен (66-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Миннен три эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Хертогенбосхе Вероника Кудерметова поспорит с соотечественницей Екатериной Александровой.