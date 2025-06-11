Анастасия Захарова проиграла Мэдисон Киз во втором круге турнира в Лондоне

111-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Во втором круге она потерпела поражение от чемпионки Australian Open — 2025 американки Мэдисон Киз (восьмой номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Киз один эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и британкой Кэти Бултер.