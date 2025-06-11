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Анастасия Захарова проиграла Мэдисон Киз во втором круге турнира в Лондоне

Анастасия Захарова проиграла Мэдисон Киз во втором круге турнира в Лондоне
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111-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Во втором круге она потерпела поражение от чемпионки Australian Open — 2025 американки Мэдисон Киз (восьмой номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Лондон (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 19:40 МСК
Анастасия Захарова
111
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Киз один эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и британкой Кэти Бултер.

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