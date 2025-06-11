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Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: результаты игрового дня 11 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: результаты игрового дня 11 июня
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Сегодня, 11 июня, прошли матчи травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1/8 финала. Результаты 11 июня:

  • Эмма Наварро (США) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 1:6, 7:6, 6:3.
  • Каролина Мухова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия, Q) — 7:6, 5:7, 1:6.
  • Сонай Картал (Великобритания, Q) — Аманда Анисимова (США) — 1:6, 3:6.
  • Анастасия Захарова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 3:6, 2:6.

Соревнования в Лондоне проходят с 9 по 15 июня. Турнир проводится впервые в XXI веке.

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