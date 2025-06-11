Тейлор Фриц поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Штутгарта

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал выход в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга он обыграл француза Кентена Алиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
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«Я провёл действительно хороший матч. Я очень хорошо подавал, он — тоже. Мы оба здорово держали подачу. Всё напоминает мне о том, что я выступал здесь в 2016 году. Это было 10 лет назад, так что это заставляет чувствовать себя старым. Очевидно, что прошло много времени, я значительно вырос. До сих пор прекрасно помню тот матч с Роджером Федерером, хотя это было давно. Рад вернуться», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.
Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.
- 11 июня 2025
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