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Тейлор Фриц поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Штутгарта

Тейлор Фриц поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Штутгарта
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал выход в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга он обыграл француза Кентена Алиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2025, среда. 16:10 МСК
Кентен Алис
47
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6
6 		7 8
         
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Я провёл действительно хороший матч. Я очень хорошо подавал, он — тоже. Мы оба здорово держали подачу. Всё напоминает мне о том, что я выступал здесь в 2016 году. Это было 10 лет назад, так что это заставляет чувствовать себя старым. Очевидно, что прошло много времени, я значительно вырос. До сих пор прекрасно помню тот матч с Роджером Федерером, хотя это было давно. Рад вернуться», — приводит слова Фрица пресс-служба ATP.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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