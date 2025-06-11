Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 11 июня

Сегодня, 11 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоялся третий игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе. Результаты 11 июня:

1/16 финала:

Анаук Куверманс (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция) — 3:6, 4:6

Людмила Самсонова (Россия) — Карсон Брэнстин (Канада, Q) — 4:6, 7:5, 1:6

1/8 финала:

Анна Блинкова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 0:6, 5:7.

Вероника Кудерметова (Россия) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:4, 6:1.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.