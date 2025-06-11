Юлия Путинцева и Елена Рыбакина вышли в четвертьфинал парного турнира в Лондоне

Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина успешно стартовали на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в парном разряде. Они обыграли испанку Кристину Букшу и Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:3, 5:7, [10:6].

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Путинцева и Рыбакина выполнили шесть подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 13. На счету их соперниц три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале парного турнира в Лондоне Путинцева и Рыбакина сыграют с дуэтом Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).