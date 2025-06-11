Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова рассказала, что перешла на одноручный бэкхенд из-за старой травмы

Каролина Мухова рассказала, что перешла на одноручный бэкхенд из-за старой травмы
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что перешла на одноручный бэкхенд после серьёзных проблем с правым запястьем. В 2024 году она перенесла операцию на левом.

«Я чувствую, что отсутствие матчей скорее навредило мне. Но я подумала, что на траве другим игрокам будет некомфортно и что резаный удар — хорошая тактика. Так что я решила использовать одноручный бэкхенд, получить игровой опыт, и, возможно, даже выйдет одержать пару побед. Я люблю теннис и не хочу пропускать турниры из-за проблем с левым запястьем. Стараюсь понять, где и как мне играть с учётом этого ограничения — с тактической точки зрения», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

Сегодня, 11 июня, в рамках травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Каролина Мухова проиграла Татьяне Марии (Германия, Q) — 7:6, 5:7, 1:6.

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: горячий финал плей-офф НБА, теннис и волейбол
Топ-матчи четверга: горячий финал плей-офф НБА, теннис и волейбол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android