Каролина Мухова рассказала, что перешла на одноручный бэкхенд из-за старой травмы

14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что перешла на одноручный бэкхенд после серьёзных проблем с правым запястьем. В 2024 году она перенесла операцию на левом.

«Я чувствую, что отсутствие матчей скорее навредило мне. Но я подумала, что на траве другим игрокам будет некомфортно и что резаный удар — хорошая тактика. Так что я решила использовать одноручный бэкхенд, получить игровой опыт, и, возможно, даже выйдет одержать пару побед. Я люблю теннис и не хочу пропускать турниры из-за проблем с левым запястьем. Стараюсь понять, где и как мне играть с учётом этого ограничения — с тактической точки зрения», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

Сегодня, 11 июня, в рамках травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Каролина Мухова проиграла Татьяне Марии (Германия, Q) — 7:6, 5:7, 1:6.