Фото: Арина Соболенко с бойфрендом на отдыхе в Греции

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает отдыхать на греческом острове Миконос. Бойфренд спортсменки, бразильский автогонщик греческого происхождения Георгиос Франгулис, опубликовал фотографию с теннисисткой.

Фото: Из личного архива Франгулиса

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. На пресс-конференции разочарованная Соболенко, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне, и если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.