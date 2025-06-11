Патрик Муратоглу назвал Кори Гауфф единственной суперзвездой женского тенниса

Французский тренер Патрик Муратоглу заявил, что двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Кори Гауфф является единственной суперзвездой в современном женском теннисе.

«Есть реальная разница между тем, чтобы быть топ-игроком, демонстрирующим невероятный теннис, и звездой. Я объяснил, что в женском теннисе сейчас не хватает суперзвёзд. Сейчас, думаю, в женском теннисе есть одна суперзвезда, и это Коко Гауфф. Её аура мощнее, чем у кого-либо.

Я не имею в виду, что их не будет в будущем. Я говорил, что в женском теннисе были большие суперзвёзды. Я думаю о Серене, Винус, Шараповой», — приводит слова Муратоглу TennisUpToDate.