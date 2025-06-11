Роддик: Джокович всё ещё может выиграть Уимблдон

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик заявил, что титулованный сербский теннисист Новак Джокович является одним из фаворитов предстоящего Уимблдона.

«После того как Новак Джокович проиграл на «Ролан Гаррос», я подумал, что он всё ещё может выиграть Уимблдон. Не знаю, сможет ли он ещё выиграть «Ролан Гаррос». Я говорю это осторожно, потому что каждый раз, когда я что-то предполагаю, он в конечном итоге делает невозможное. Но да, думаю, что он отличный претендент. Он рядом с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером», — приводит слова Роддика Punto de Break.

В полуфинале «Ролан Гаррос» обладатель 24 титулов ТБШ уступил лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру со счётом 4:6, 5:7, 6:7 (3:7). Ранее Джокович признался, что полуфинал с Синнером мог стать последним в его карьере на кортах «Ролан Гаррос».