Панатта выделил теннисиста, который сможет составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта предположил, кто может навязать конкуренцию лидерам мирового рейтинга Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.

«Алькарас и Синнер на два шага впереди остальных. Нам надо привыкнуть видеть их почти в каждом финале. Я не вижу того, кто может обыграть их. Лоренцо Музетти — единственный, у кого есть возможность приблизиться к ним. Он самый талантливый из остальных игроков. Конечно, он до сих пор улучшает некоторые аспекты своей игры.

Новак Джокович всё же стареет, хотя он показал отличный уровень в полуфинале с Синнером. Не вижу, каким способом Александр Зверев может потревожить Синнера и Алькараса. Джек Дрейпер — хороший теннисист, но он ещё недостаточно убедил меня. Поэтому я думаю, что только Лоренцо может остановить их», — сказал Панатта в интервью Тuttosport.