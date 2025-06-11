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Панатта выделил теннисиста, который сможет составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу

Панатта выделил теннисиста, который сможет составить конкуренцию Синнеру и Алькарасу
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Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта предположил, кто может навязать конкуренцию лидерам мирового рейтинга Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.

«Алькарас и Синнер на два шага впереди остальных. Нам надо привыкнуть видеть их почти в каждом финале. Я не вижу того, кто может обыграть их. Лоренцо Музетти — единственный, у кого есть возможность приблизиться к ним. Он самый талантливый из остальных игроков. Конечно, он до сих пор улучшает некоторые аспекты своей игры.

Новак Джокович всё же стареет, хотя он показал отличный уровень в полуфинале с Синнером. Не вижу, каким способом Александр Зверев может потревожить Синнера и Алькараса. Джек Дрейпер — хороший теннисист, но он ещё недостаточно убедил меня. Поэтому я думаю, что только Лоренцо может остановить их», — сказал Панатта в интервью Тuttosport.

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