Макинрой — о Джоковиче: я называю его Леброном тенниса. Новака должна изучать наука

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой восхитился уровнем игры 38-летнего серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я не могу не восхищаться им. В кругу друзей я называю его Леброном тенниса. Из-за своего возраста он с трудом поспевает за Синнером и Алькарасом, но остаётся вундеркиндом, человеком, которого должна изучать наука! У него есть безграничный опыт, его настоящее достояние.

Зверев уступил, слишком много играя в обороне, но у Янника есть сила и скорость ударов, которых сегодня нет ни у кого. Зачем Новаку останавливаться, если он в свои 38 лет всё ещё так конкурентоспособен? Это лишает меня дара речи. Остальные выпадают из сравнения с этими двумя молодыми феноменами.

Посмотрите на Зверева: он так и не оправился от урока, который ему преподал Синнер в Австралии… Но Джокович не такой, он всегда снова поднимается», — приводит слова Макинроя Corriere della Sera.