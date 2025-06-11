Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Макинрой — о Джоковиче: я называю его Леброном тенниса. Новака должна изучать наука

Макинрой — о Джоковиче: я называю его Леброном тенниса. Новака должна изучать наука
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой восхитился уровнем игры 38-летнего серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я не могу не восхищаться им. В кругу друзей я называю его Леброном тенниса. Из-за своего возраста он с трудом поспевает за Синнером и Алькарасом, но остаётся вундеркиндом, человеком, которого должна изучать наука! У него есть безграничный опыт, его настоящее достояние.

Зверев уступил, слишком много играя в обороне, но у Янника есть сила и скорость ударов, которых сегодня нет ни у кого. Зачем Новаку останавливаться, если он в свои 38 лет всё ещё так конкурентоспособен? Это лишает меня дара речи. Остальные выпадают из сравнения с этими двумя молодыми феноменами.

Посмотрите на Зверева: он так и не оправился от урока, который ему преподал Синнер в Австралии… Но Джокович не такой, он всегда снова поднимается», — приводит слова Макинроя Corriere della Sera.

Материалы по теме
Зверев — о «РГ»: я проиграл Джоковичу, а не Ханспетеру, занимающему 250-е место в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android