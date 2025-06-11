Макинрой: Алькарас — самый талантливый игрок, которого я видел. Синнер не сильно отстаёт

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил характеры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

— По мнению человека, у которого ауры было предостаточно, есть ли она у Синнера на корте?

— Безусловно. Личность нелегко сформировать, я говорю это по собственному опыту. С ней рождаются. У Алькараса тоже есть харизма, поэтому их матчи так завораживают. Оба уникальны по-своему.

Карлос — самый талантливый молодой игрок, которого я когда-либо видел с ракеткой в руках, и Янник не сильно отстаёт. Алькарас — ярче, Синнер — стабильнее. Но меня поражает звук ударов Синнера — никогда ничего подобного не слышал, — приводит слова Макинроя Corriere della Sera.