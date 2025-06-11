«Больно, но это спорт». Мухова — о травмах в теннисе

14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о соотечественницах Барборе Крейчиковой и Маркете Вондроушовой, которые часто сталкиваются с проблемами со здоровьем.

«Одна из нас всегда будет иметь проблемы с чем-то, так что мы много разговариваем. Они воспринимают это так же. Что-то случается — ты стараешься восстановиться. Это больно, но это спорт. Это жестокий спорт, и такое может произойти — с кем-то чаще, с кем-то — реже», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

Сегодня, 11 июня, в рамках травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) Каролина Мухова проиграла Татьяне Марии (Германия, Q) — 7:6, 5:7, 1:6.