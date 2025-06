Джон Макинрой сравнил Синнера и Алькараса с группами The Beatles и The Rolling Stones

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой предположил, с какими знаменитыми группами можно сравнить соперничество трёхкратного чемпиона мэйджоров итальянца Янника Синнера и пятикратного победителя «Шлемов» испанца Карлоса Алькараса.

— Как гитарист с какой рок-группой вы бы сравнили Синнера и Алькараса?

— Это как выбирать между The Beatles и The Rolling Stones — кого вы предпочтёте? Лично я обожал Led Zeppelin. The Rolling Stones были непредсказуемы, но иногда The Beatles играли лучше. Это группы, которые, как Янник и Карлос в теннисе, изменили историю, — приводит слова Макинроя Corriere della Sera.