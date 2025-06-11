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Михаил Южный ответил, за счёт чего Синнер и Алькарас лидируют в мировом рейтинге

Михаил Южный ответил, за счёт чего Синнер и Алькарас лидируют в мировом рейтинге
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Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный высказался о лидерстве Янника Синнера и Карлоса Алькараса в мировом рейтинге.

— В мужском туре наступает эра двух явных лидеров — Янника Синнера и Карлоса Алькараса?
— По последним результатам, наверное, да. Пока эти ребята опережают остальных за счёт своей стабильности. Посмотрим, что будет дальше. На текущий момент они возглавляют наш топ, — приводит слова Южного Sport24.

Напомним, Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграли титул «Ролан Гаррос» — 2025. В драматичном матче победу одержал испанский теннисист — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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