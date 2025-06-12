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101-я ракетка мира Виртанен получил травму через два дня после титула на «челленджере»

101-я ракетка мира Виртанен получил травму через два дня после титула на «челленджере»
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101-я ракетка мира финский теннисист Отто Виртанен рассказал о серьёзном диагнозе травмы, которую получил по ходу матча первого круга на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. В конце поединка Виртанен неудачно упал, но смог завершить встречу и победить — 7:6 (8:6), 7:5.

На личной странице в соцсетях Виртанен сообщил диагноз — повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Он снялся с матча второго круга, где должен был играть с португальцем Нуну Боржешем.

Фото: Соцсети Виртанена

За два дня до матча с Этчеверри Отто Виртанен одержал победу на травяном турнире серии «челленджер» в Бирмингеме (Великобритания).

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