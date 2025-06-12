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Агасси — о Фонсеке: жду не дождусь, когда он пробьётся наверх. Я в него очень верю

Агасси — о Фонсеке: жду не дождусь, когда он пробьётся наверх. Я в него очень верю
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Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Андре Агасси высоко оценил уровень игры и потенциал 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки.

«Он привлёк мое внимание ещё несколько месяцев назад, смотреть на его игру просто невероятно. Лёгкость, с которой он бьет по мячу с такой силой с обеих сторон, его подвижность на корте, атлетизм… Он высокий, почти как Синнер. Я не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел его вживую. До сих пор не понимаю, как он генерирует такую мощь в ударах, не теряя баланса — то же самое мы видели в первые годы Алькараса.

Жду не дождусь, когда он пробьётся наверх. Надеюсь, он выдержит давление и ожидания, которые вокруг него уже формируются. Я в него очень верю, он невероятно профессионален для своего возраста. Кажется, будто он старше, чем есть на самом деле», — приводит слова Агасси Punto de Break.

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