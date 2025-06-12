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Карлос Алькарас выложил подборку фото с победного «Ролан Гаррос» — 2025

Карлос Алькарас выложил подборку фото с победного «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал яркую подборку фото из Парижа после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025.

Фото: страница алькараса в социальных сетях

Фото: страница алькараса в социальных сетях

Фото: страница алькараса в социальных сетях

Встреча за титул «Ролан Гаррос» между Алькарасом и Синнером завершилась победой испанца после проигранных первых двух сетов — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).

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