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Фонд Андрея Рублёва начал сотрудничество с детской больницей в Риме

Фонд Андрея Рублёва начал сотрудничество с детской больницей в Риме
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Благотворительный фонд 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва начал сотрудничать с одной из ведущих детских больниц в мире, Bambino Gesu в Риме (Италия), с целью обеспечения медицинской помощи детям из неблагополучных семей. Об этом сообщила пресс-служба ATP.

«Мы собираемся оказать финансовую помощь иностранным пациентам, чтобы они могли приехать сюда, получить специальное лечение, сделать операции и, надеемся, изменить жизнь нескольких детей по всему миру», — приводит слова директора фонда Лизы Эрнандес источник.

Рублёв запустил собственный фонд в 2024 году. Россиянин посещал римскую больницу в апреле 2025-го, общался с медперсоналом и пациентами.

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