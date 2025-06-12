Фонд Андрея Рублёва начал сотрудничество с детской больницей в Риме

Благотворительный фонд 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва начал сотрудничать с одной из ведущих детских больниц в мире, Bambino Gesu в Риме (Италия), с целью обеспечения медицинской помощи детям из неблагополучных семей. Об этом сообщила пресс-служба ATP.

«Мы собираемся оказать финансовую помощь иностранным пациентам, чтобы они могли приехать сюда, получить специальное лечение, сделать операции и, надеемся, изменить жизнь нескольких детей по всему миру», — приводит слова директора фонда Лизы Эрнандес источник.

Рублёв запустил собственный фонд в 2024 году. Россиянин посещал римскую больницу в апреле 2025-го, общался с медперсоналом и пациентами.