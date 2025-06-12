Захарова поднимется на 90-е место мирового рейтинга по итогам турнира в Лондоне

111-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова дебютирует в топ-90 рейтинга WTA по итогам травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания), где ей удалось добраться до 1/8 финала.

В обновлённом рейтинге Захарова поднимется на 90-е место. В среду, 11 июня, Захарова во втором круге потерпела поражение от чемпионки Australian Open — 2025 американки Мэдисон Киз (восьмой номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Соревнования в Лондоне проходят с 9 по 15 июня. Турнир проводится впервые в XXI веке. В четвертьфинале турнира в Лондоне Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и британкой Кэти Бултер.