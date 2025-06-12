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Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 12 июня

Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 12 июня
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Сегодня, 12 июня, состоятся очередные матчи травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 1/8 финала, 12 июня (время московское):

  • 12:00. Райлли Опелка (США) - Николас Харри (Чили);
  • 12:00.  Даниэль Эванс (Великобритания) - Уго Умбер (Франция);
  • 14:00. Алексей Попырин (Австралия) - Зизу Бергс (Бельгия);
  • 15:30. Даниил Медведев (Россия)Адриан Маннарино (Франция);
  • 17:00. Марк Лаял (Эстония) - Хуберт Хуркач (Польша).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

Сетка турнира в Хертогенбосхе
Календарь турнира в Хертогенбосхе
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