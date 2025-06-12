Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 12 июня

Сегодня, 12 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится четвёртый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 12 июня (время – мск):

12.00. Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Энн Ли (США);

12:00. Карсон Брэнстин (Канада) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);

14:00. Мария Саккари (Греция) – Элисе Мертенс (Бельгия);

15:30. Бьянка Андрееску (Канада) – Лулу Сун (Новая Зеландия);

17:00. Кимберли Биррелл (Австралия) – Юань Юэ (Китай).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.