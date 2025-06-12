Александрова — лучшая, Андреева — лишь вторая. Новый рейтинг лучших теннисисток России
«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2025 года рейтинг возглавила Екатерина Александрова.
Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам второго квартала 2025 года заняла Мирра Андреева, на третьей строчке расположилась Анастасия Потапова.
Напомним, в нашем рейтинге по итогам второго квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисисток с 31 марта по 9 июня 2025 года.
В расчёт берутся:
- текущий рейтинг теннисистки;
- насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- каких серьёзных соперников ей удалось обыграть за этот период.
Полная версия рейтинга «Чемпионата» по итогам второго квартала:
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