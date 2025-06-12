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Александрова — лучшая, Андреева — лишь вторая. Новый рейтинг лучших теннисисток России

Александрова — лучшая, Андреева — лишь вторая. Новый рейтинг лучших теннисисток России
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«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2025 года рейтинг возглавила Екатерина Александрова.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам второго квартала 2025 года заняла Мирра Андреева, на третьей строчке расположилась Анастасия Потапова.

Напомним, в нашем рейтинге по итогам второго квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисисток с 31 марта по 9 июня 2025 года.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисистки;
  • насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ей удалось обыграть за этот период.
Полная версия рейтинга «Чемпионата» по итогам второго квартала:
Лучшая теннисистка России – Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025
Лучшая теннисистка России – Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 2-й квартал 2025
Комментарии
Новости. Теннис
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