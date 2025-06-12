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Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 12 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 12 июня
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Сегодня, 12 июня, пройдут очередные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1/8 финала, 12 июня (время московское):

  • 14:00. Диана Шнайдер (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания).
  • 15:30. Хитер Уотсон (Великобритания) - Елена Рыбакина (Казахстан).
  • 17:00.  Эмма Радукану (Великобритания) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
  • 18:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) - Маккартни Кесслер (США).

Турнир в Лондоне с призовым фондом $ 1 415 000 проводится с 9 по 15 июня. В соревнованиях принимают участие российские теннисистки Анастасия Захарова и Диана Шнайдер. Захарова закончила выступления, уступив во втором круге восьмой ракетке мира американке Мэдисон Киз.

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