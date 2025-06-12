Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 12 июня

Сегодня, 12 июня, пройдут очередные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1/8 финала, 12 июня (время московское):

14:00. Диана Шнайдер (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания).

— Кэти Бултер (Великобритания). 15:30. Хитер Уотсон (Великобритания) - Елена Рыбакина (Казахстан).

17:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

18:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) - Маккартни Кесслер (США).

Турнир в Лондоне с призовым фондом $ 1 415 000 проводится с 9 по 15 июня. В соревнованиях принимают участие российские теннисистки Анастасия Захарова и Диана Шнайдер. Захарова закончила выступления, уступив во втором круге восьмой ракетке мира американке Мэдисон Киз.