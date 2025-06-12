Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 12 июня

Сегодня, 12 июня, пройдут матчи второго круга на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 12 июня (время — московское):

12:00. Алекс Михельсен (США) – Юстин Энгель (Германия);

13:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада);

16:00. Александр Зверев (Германия) – Корентен Муте (Франция);

18:00. Лёнер Тьен (США) – Брэндон Накашима (США).

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.