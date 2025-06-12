Даниил Медведев — Адриан Маннарино: онлайн-трансляция матча второго круга в Хертогенбосхе

Сегодня, 12 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино, занимающим 127-ю строчку мирового рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Адриан Маннарино, которая начнётся не ранее 15:30 мск.

Ранее Медведев и Маннарино провели между собой три встречи в Хертогенбосхе. Дважды победу праздновал французский теннисист, одна игра закончилась успехом россиянина. Всего на их счету восемь матчей друг с другом на турнирах ATP. Счёт личных встреч равный — 4-4.