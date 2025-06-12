Даниил Медведев — Адриан Маннарино: онлайн-трансляция матча второго круга в Хертогенбосхе
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Сегодня, 12 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между 11-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино, занимающим 127-ю строчку мирового рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Адриан Маннарино, которая начнётся не ранее 15:30 мск.
Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
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127
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Ранее Медведев и Маннарино провели между собой три встречи в Хертогенбосхе. Дважды победу праздновал французский теннисист, одна игра закончилась успехом россиянина. Всего на их счету восемь матчей друг с другом на турнирах ATP. Счёт личных встреч равный — 4-4.
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