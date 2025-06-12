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Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин станут родителями

Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин станут родителями
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Специализирующаяся в парном разряде российская теннисистка Яна Сизикова разместила фотографии на своей странице в соцсетях, информирующие о том, что она ждёт ребёнка. Несколькими днями ранее спортсменка вышла замуж за российского баскетболиста Михаила Кулагина.

Фото: Из личного архива Яны Сизиковой

Фото: Из личного архива Яны Сизиковой

Яне Сизиковой 30 лет. Она победительница шести турниров WTA в парном разряде, чемпионка летней Универсиады 2019 года в смешанном парном разряде. В парном рейтинге WTA максимально поднималась до 40-й строчки.

30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги «Самара». Участник Матча всех звёзд Единой лиги (2018, 2021, 2024).

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