Родственница Алькараса — о победе на «РГ»: у меня нет брата, но есть замечательный шурин

Люция Троен, родственница пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира Карлоса Алькараса, разместила трогательный пост после победы испанского теннисиста на Открытом чемпионате Франции — 2025.
«Жизнь не подарила мне братьев, но подарила такого замечательного шурина, как ты. Спасибо, что позволил мне пережить всё это безумие. Я горжусь тобой как никогда. Я так восхищаюсь тобой и люблю тебя ещё больше», — написала Троен на своей странице в соцсетях.
Встреча за титул «Ролан Гаррос» между Алькарасом и Синнером завершилась победой испанца после проигранных первых двух сетов — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Карлос стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).