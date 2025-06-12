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Родственница Алькараса — о победе на «РГ»: у меня нет брата, но есть замечательный шурин

Родственница Алькараса — о победе на «РГ»: у меня нет брата, но есть замечательный шурин
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Люция Троен, родственница пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира Карлоса Алькараса, разместила трогательный пост после победы испанского теннисиста на Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Жизнь не подарила мне братьев, но подарила такого замечательного шурина, как ты. Спасибо, что позволил мне пережить всё это безумие. Я горжусь тобой как никогда. Я так восхищаюсь тобой и люблю тебя ещё больше», — написала Троен на своей странице в соцсетях.

Встреча за титул «Ролан Гаррос» между Алькарасом и Синнером завершилась победой испанца после проигранных первых двух сетов — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Карлос стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).

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