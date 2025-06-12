Киз — о победе в стартовой встрече в Лондоне: непросто играть 1-й матч в сезоне на траве

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз поделилась впечатлениями после победы в матче второго круга турнира в Лондоне, где она обыграла россиянку Анастасию Захарову (6:3, 6:2).

«Всегда непросто играть первый матч в сезоне на траве, особенно против соперницы, у которой уже есть несколько сыгранных игр, но в целом я довольна и рада, что у меня будет здесь ещё один матч. Сейчас не так уж часто бывает, что я играю с кем-то впервые, и это немного сложно — особенно на траве, когда у соперницы уже есть матчи в активе. В первые пару геймов я просто пыталась нащупать ритм, но как только мне это удалось, думаю, я сыграла действительно здорово», – сказала Киз в интервью после матча.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и британкой Кэти Бултер.