Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Киз — о победе в стартовой встрече в Лондоне: непросто играть 1-й матч в сезоне на траве

Киз — о победе в стартовой встрече в Лондоне: непросто играть 1-й матч в сезоне на траве
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз поделилась впечатлениями после победы в матче второго круга турнира в Лондоне, где она обыграла россиянку Анастасию Захарову (6:3, 6:2).

Лондон (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 19:40 МСК
Анастасия Захарова
111
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Всегда непросто играть первый матч в сезоне на траве, особенно против соперницы, у которой уже есть несколько сыгранных игр, но в целом я довольна и рада, что у меня будет здесь ещё один матч. Сейчас не так уж часто бывает, что я играю с кем-то впервые, и это немного сложно — особенно на траве, когда у соперницы уже есть матчи в активе. В первые пару геймов я просто пыталась нащупать ритм, но как только мне это удалось, думаю, я сыграла действительно здорово», – сказала Киз в интервью после матча.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и британкой Кэти Бултер.

Материалы по теме
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android