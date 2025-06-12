Янник Синнер разместил пост об отеле, в котором проживал во время «Ролан Гаррос» — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал благодарственный пост в адрес отеля Le Bristol, в котором проживал во время участия в Открытом чемпионате Франции — 2025.

Фото: Из личного архива Янника Синнера

«Спасибо, Le Bristol, за великолепное гостеприимство во время моего пребывания в Париже, сейчас я немного подзаряжаюсь перед возвращением к работе», — написал Синнер на своей странице в соцсетях.

Отель Le Bristol находится на Елисейских полях. Суточная стоимость проживания в номере на одного человека (40 квадратных метров) — € 2106.

Напомним, Синнер проиграл в финале «Ролан Гаррос» — 2025 второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, хотя вёл 2-0 по сетам и имел три матчбола. Алькарас победил со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).