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Коннорс – о Гауфф: не вижу причин, почему бы грунт не мог стать её лучшим покрытием

Коннорс – о Гауфф: не вижу причин, почему бы грунт не мог стать её лучшим покрытием
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Победитель восьми турниров «Большого шлема» американский теннисист Джимми Коннорс поделился мнением, можно ли считать грунтовое покрытие самым удобным для победительницы «Ролан Гаррос»-2025 американки Кори Гауфф.

«Я не вижу причин, почему бы грунт не мог стать её лучшим покрытием, учитывая то, как она смогла сократить количество ошибок и чуть больше контролировать свою игру, понимать, когда нужно просто удержать мяч в игре, а когда идти ва-банк. Ведь она отлично двигается, добирается до мяча и оказывает дополнительное давление на соперницу, заставляя её сыграть ещё один удар. Именно в такие моменты и возникает ментальное давление на оппонента.

Мы забываем, что ей всего 21 год, а у неё уже есть два титула «Большого шлема». Победа в таком турнире, как «Ролан Гаррос» и особенно в финале над Соболенко — это огромный заряд уверенности и подъём уровня игры. А впереди всего через три недели — Уимблдон», – приводит слова Коннорса The Tennis Gazette.

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