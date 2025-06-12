Коннорс – о Гауфф: не вижу причин, почему бы грунт не мог стать её лучшим покрытием

Победитель восьми турниров «Большого шлема» американский теннисист Джимми Коннорс поделился мнением, можно ли считать грунтовое покрытие самым удобным для победительницы «Ролан Гаррос»-2025 американки Кори Гауфф.
«Я не вижу причин, почему бы грунт не мог стать её лучшим покрытием, учитывая то, как она смогла сократить количество ошибок и чуть больше контролировать свою игру, понимать, когда нужно просто удержать мяч в игре, а когда идти ва-банк. Ведь она отлично двигается, добирается до мяча и оказывает дополнительное давление на соперницу, заставляя её сыграть ещё один удар. Именно в такие моменты и возникает ментальное давление на оппонента.
Мы забываем, что ей всего 21 год, а у неё уже есть два титула «Большого шлема». Победа в таком турнире, как «Ролан Гаррос» и особенно в финале над Соболенко — это огромный заряд уверенности и подъём уровня игры. А впереди всего через три недели — Уимблдон», – приводит слова Коннорса The Tennis Gazette.