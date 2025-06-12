WTA ввела защиту рейтинга для теннисисток, проходящих процедуры фертильности

Женская теннисная ассоциация (WTA) согласовала правило, по которому теннисистки смогут вернуться в тур по защищённому рейтингу при выполнении процедур сохранения фертильности, об этом сообщается на сайте организации.

Согласно новому правилу, игроки могут взять перерыв в туре для проведения процедур, таких как заморозка яйцеклеток или эмбрионов, а затем вернуться к соревнованиям с защищённым рейтингом. Подходящие по условиям спортсменки получат специальный рейтинг участия (Special Entry Ranking, SER), который можно будет использовать для участия в трёх турнирах. Рейтинг будет рассчитан на основе среднего значения рейтинга за 12 недель, взятого за восемь недель до начала перерыва.

Также было объявлено, что теннисистки получат доступ к оплачиваемому декретному отпуску и грантам на процедуры по сохранению фертильности через специальный фонд WTА, который спонсируется Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.