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«Мы комбинация всего — и друзья, и соперники». Шнайдер — о паре с Миррой Андреевой

«Мы комбинация всего — и друзья, и соперники». Шнайдер — о паре с Миррой Андреевой
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о своих взаимоотношениях с партнёршей по парному разряду соотечественницей Миррой Андреевой.

«Мы с Миррой — комбинация всего, и друзья, и коллеги, и, конечно, соперники. Но не до какого-то абсурда. Мы общаемся хорошо на корте, вне корта. Мы знаем, что у нас есть рейтинг, стараемся улучшить его и свои результаты, но нет такого, что, вау, она выиграла турнир, а я не выиграла. У нас спокойные, дружеские отношения. Мы играем за одну страну, поддерживаем друг друга, а в паре просто кайфуем», — сказала Шнайдер в эфире канала First & Red в Vk Video.

21-летняя Шнайдер — победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В паре с Миррой Андреевой — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025) и серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.

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