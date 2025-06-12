«Пробовала и в кепках, и в козырьках». Диана Шнайдер — о том, почему играет в косынке

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, почему стала использовать косынку в качестве головного убора на матчах.

«Для меня всегда по-русски это была косынка. Потом, когда пошли уже большие европейские турниры, все стали называть её банданой, потому что у них нет другого слова. В России я всё равно называю её косынка. Когда я начинала играть свои первые турниры на грунте, я пробовала играть и в кепках, и козырьках, но что-то у меня не пошло. Когда подавала мяч, я почему-то его не видела и в целом было очень некомфортно, неудобно. Да и родители переживали за здоровье, чтобы я не получила какой-нибудь солнечный удар. Мама случайно увидела в магазине косынку, и я так посмотрела: ну, голову прикрывает, надо купить, попробовать. Отыграла первый матч, всё прикрыто, ничего не мешает, и с этого пошло», — сказала Шнайдер в эфире канала First & Red в Vk Video.

21-летняя Шнайдер — победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В паре с Миррой Андреевой — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025) и серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.