«Хотелось бы прыгнуть с парашютом». Гауфф — об одном из пунктов в списке желаний

Чемпионка двух турниров серии «Большого шлема», американка Кори Гауфф рассказала, какие мечты она хотела бы реализовать в будущем.

– У тебя есть список желаний? Расскажи, что бы ты хотела сделать в ближайшем будущем?

– Мне бы хотелось прыгнуть с парашютом из самолёта (смеётся). На самом деле, правда хотелось бы это сделать. Если же мы говорим про теннис, то я бы очень сильно хотела выиграть олимпийскую медаль, – сказала Гауфф в видео, размещённом в аккаунте Женской баскетбольной ассоциации в социальной сети Х.

Напомним, Кори Гауфф выиграла второй титул чемпионки турниров «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» — 2025 белоруску Арину Соболенко – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.