Диана Шнайдер: косынка — мой билет в индивидуальность

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о периоде, когда перестала носить косынку из-за критики со стороны общественности.

«В подростковом возрасте, когда мне было лет 14-15, общественное мнение на меня так сильно влияло. Много девочек, с кем я играла, говорили мне: «Ты плохо в косынке смотришься, это не твоё». Меня это очень сильно ранило, и я перестала одно время её носить, где-то год. Потом мне родители сказали, что же твоё, тебя люди уже в ней узнают. Потом много стала встречать людей, которые говорили, что мы вот тебя запомнили только из-за твоей банданы. Пришлось себя пересилить и вновь надеть косынку.

Думаю, что сейчас ничего уже не может произойти, чтобы я перестала её носить. Потому что это уже моя фишка, которая приносит мне удачу. Скажем так, мой билет в индивидуальность», — сказала Шнайдер в эфире канала First & Red в Vk Video.

21-летняя Шнайдер — победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В паре с Миррой Андреевой — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025) и серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.