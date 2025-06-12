«Я ищу тренера на целый год». Диана Шнайдер — о сложностях в выборе наставника

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о сложностях в выборе тренера.

«Сложно найти такого вот подходящего тренера, потому что все мы разные. У нас разные задачи, цели, мышление, менталитет. В этом плане, конечно, очень тяжело. Наверное, это главная задача всех в туре — найти человека, с которым тебе будет комфортно и на корте, и вне корта. Когда ты будешь чувствовать, что вы вместе над чем-то работаете, что-то улучшаете, прогрессируете, у вас доверительные отношения, одна цель и вы вместе к ней идёте.

Я ищу тренера на целый год, потому что сезон у нас длинный, турниров много и нужен человек, который поможет что-то улучшить, где-то подчистить в промежутках между соревнованиями», — сказала Шнайдер в эфире канала First & Red в Vk Video.

Перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025 Шнайдер начала работать с Мариушем Копилом, но после окончания турнира сообщила о прекращении сотрудничества с румынским специалистом. На Открытом чемпионате Франции — 2025 Диана Шнайдер дошла до второго круга, где уступила украинской теннисистке Даяне Ястремской со счётом 5:7, 5:7. В парном разряде вместе с Миррой Андреевой она дошла до полуфинала.