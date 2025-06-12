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Лоренцо Музетти снялся с турнира ATP-500 в Лондоне. Его заменит Александр Бублик

Лоренцо Музетти снялся с турнира ATP-500 в Лондоне. Его заменит Александр Бублик
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Шестая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне. В основной сетке его заменит представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 43-ю строчку в рейтинге ATP.

Другие изменения в основной сетке соревнований в Лондоне:

Снятие: Томми Пол (8-я ракетка мира, США), Маттео Берреттини (28, Италия).
Замена: Камило Уго Карабельи (53, Аргентина), Дженсон Бруксби (151, США).

Напомним, на прошлой неделе Музетти из-за травмы не смог доиграть полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 с Карлосом Алькарасом. Он отказался от дальнейшей борьбы при счёте 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу представителя Испании.

Турнир в Лондоне пройдёт с 16 по 22 июня. Снявшиеся с соревнований Пол и Музетти являются действующими победителем и финалистом турнира соответственно.

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