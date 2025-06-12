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Хуан-Карлос Ферреро — о финале «РГ»: думал, что Карлосу будет сложно переломить ход матча

Хуан-Карлос Ферреро — о финале «РГ»: думал, что Карлосу будет сложно переломить ход матча
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Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, поделился впечатлениями от финала «Ролан Гаррос» – 2025.

«Судя по тому, как играл Янник, я думал, что он сможет реализовать один из трёх матчболов. Но он немного дрогнул, и Карлос этим воспользовался. Честно говоря, я думал, что Карлосу будет сложно переломить ход матча, не столько в игре матчболов, сколько в самой встрече», – приводит слова Ферреро Corriere dello Sport.

Напомним, Карлос Алькарас выиграл пятый титул чемпиона турнира «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» – 2025 итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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