Тренер Музетти — о травме теннисиста: идти на риск сейчас не имеет смысла

Симоне Тартарини, тренер итальянца Лоренцо Музетти, рассказал о травме теннисиста и причинах, почему он не смог доиграть несколько матчей грунтового сезона.

«МРТ подтвердила то, что уже показали обследования в Париже. Есть определённые сроки восстановления, и идти на риск сейчас просто не имеет смысла.

Нам практически не удалось провести предсезонную подготовку из-за гриппа — из 12 дней удалось потренироваться только три. Это тоже могло повлиять на последующие проблемы с физическим состоянием. У Лоренцо никогда не было серьёзных травм, но проблема с икрой, из-за которой он снялся на турнире в Буэнос-Айресе, тоже сказалась, учитывая последующие месяцы. Он провёл отличные турниры на грунте, доходя до финальных стадий или почти во всех основных соревнованиях. Сейчас, и это касается всех топовых игроков тура, чтобы показывать такой уровень, приходится нагружать организм до предела. По очереди все вынуждены пропускать турниры из-за подобных проблем, включая Алькараса», – приводит слова Тартарини Tuttosport.