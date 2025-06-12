Хуан-Карлос Ферреро – об отдыхе Алькараса после «РГ»: сказал ему повеселиться, он заслужил

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, почему дал теннисисту время на отдых после победы на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Я сказал ему повеселиться, ведь он это заслужил, но при этом помнить, что он всё ещё теннисист. Мы уже знаем, как обстоят дела. Он повеселится, а после возвращения будет в хорошем настроении и обновлённым. Здесь не столько желание праздновать, сколько необходимость провести время с друзьями, не думать о теннисе и жить как обычный 22-летний парень.

Может показаться, что он постоянно отдыхает на Ибице, но на самом деле это случается лишь время от времени», – приводит слова Ферреро Corriere dello Sport.