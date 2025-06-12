«Не было мне комфортно и сейчас». Диана Шнайдер — о работе с отцом в качестве тренера

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о повторном опыте работы с отцом в качестве тренера.

«Я вернулась работать с папой, хотя когда-то мне было некомфортно. Думала, что я выросла, моё мышление поменялось и что в этот раз у нас что-нибудь получится. Не было мне комфортно и сейчас. В психологическом плане я всё равно возвращалась в подростковые года, когда меня пытались научить чему-то. Я знала, что он мне говорит правильные вещи, но психологически во мне пробуждался внутренний ребёнок, который не хотел соглашаться и всячески противился этому. В этом плане очень сложно работать ребёнку и родителю», — сказала Шнайдер в эфире канала First & Red в Vk Video.

Шнайдер тренировалась под руководством папы Максима перед началом сезона-2024. Перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025 21-летняя россиянка начала работать с Мариушем Копилом, но после окончания турнира сообщила о прекращении сотрудничества с румынским специалистом. На Открытом чемпионате Франции — 2025 Диана Шнайдер дошла до второго круга, где уступила украинской теннисистке Даяне Ястремской со счётом 5:7, 5:7. В парном разряде вместе с Миррой Андреевой она дошла до полуфинала.